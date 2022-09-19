شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا من مساعديه بالأهلي عن الاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريرا مفصلا عن الاتحاد المنستيري التونسي منافس الفريق الأحمر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل دراسته جيدا قبل المواجهة التي ستجمعه مع الفريق التونسي في شهر أكتوبر المقبل.

وتأهل الاتحاد المنستيري إلى دور الـ32 بدوري الأبطال عقب الفوز على الجيش الرواندي بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب لدور الـ64 للبطولة، بعدما خسر في موقعة الذهاب من الجيش الرواندي بهدف نظيف.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وباقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبون، على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري ضد الجيش الرواندي فى إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لمعرفة منافس الأهلي فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي الاتحاد المنستيري فى أول تجربة رسمية تحت قيادة كولر بعد فوز الأخير على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدوري التمهيدي للبطولة الأفريقية.

وحرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني على متابعة مباراة منافسهم في غرفة خلع الملابس بملعب التتش قبل خوض المران المسائي الأحد، فى ظل رغبة كولر فى تعرف لاعبيه على طريقة لعب المنافس، وأبرز العناصر فى صفوفه، وأسلوبه فى الضغط على المنافس ووضعيته الدفاعية، من أجل الاستعداد الجيش لمباراته ضد الفريق التونسي.

وتأهل فريق الاتحاد المنستيرى التونسي إلى دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2022 - 2023، بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق الجيش الرواندى، بثلاثية نظيفة، فى لقاء إياب دور التمهيدى، الذى جمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب "مصطفى بن جنات".

وكان فريق الجيش الرواندى قد تغلب على الاتحاد المنستيرى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.