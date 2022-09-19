ملف الخليج 365.. فوز الزمالك.. قائمة منتخب مصر.. وريال مدريد يحسم الديربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها فوز الزمالك على فريق إلكيت التشادي في الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا،

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

"الأمر منتهى منذ 2021".. صندوق تحيا مصر: الأهلي نفذ رغبة آل الشيخ بتسليم الهدايا

إليكت لمصراوي: لن ننسحب أمام الزمالك.. قادمون للقاهرة في موعدنا

منافس الزمالك.. بطل بوروندي يقصي الاتحاد الليبي بدوري الأبطال

صلاح يقود قائمة منتخب مصر استعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا

الريال يواصل السيطرة على ديربي مدريد ويفوز على أتلتيكو بثنائية

رسميًا.. المصري يعلن التعاقد مع محمود جاد

الاتحاد المنستيري يصعد لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يعجز عن الفوز للمباراة الرابعة تواليًا بالدوري الفرنسي

الزمالك يتجاوز إيلكت سبورت بثنائية في بداية مشواره بدوري أبطال أفريقيا

تريزيجيه يواصل توهجه ويسجل هدفًا في الدوري التركي (فيديو)