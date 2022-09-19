الاتحاد المنستيري: نعرف كل شىء عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أكد طارق الصيادي، المتحدث باسم الاتحاد المنستيري التونسي، أنه كان يفضل تجنب الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا.

وقال طارق الصيادي في تصريحات عبر "صدى البلد": "كنا نفضل أن لا تضعنا القرعة أمام الأهلي ولكن هذا ما حدث وسنلعب لتحقيق نتائج إيجابية".

وأضاف: "سعة ملعبنا 12 ألف متفرج ونتمنى أن نلقى أكر دعم خلال المباراة حتى نحصل على ما نريد".

وأكمل: "الأهلي لأول مرة من سنوات يحصل على المركز الثالث وتعاقد مع مدرب جديد، ونعرف كل كبيرة وصغيرة عن الأهلي ولنا عدة لاعبين من تونس في الدوري المصري".

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

وصعد الاتحاد المنستيري إلى دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليواجه الأهلي عقب إقصاء منافسه الجيش الراوندي.