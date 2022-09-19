إنبي يعلق على انتقال مصطفى شلبي للزمالك أو بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

نفى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، تلقي لاعب الفريق مصطفى شلبي عرضًا رسميًا من جانب نادي الزمالك أو بيراميدز لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف الشريعي في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"مصطفى شلبي لديه عروضًا، لكن لم نتلق عروضًا رسمية من الزمالك وبيراميدز.

وواصل الشريعي تصريحاته :"ما يحدث مجرد كلام وكلاء، بلغة السوق هناك قلة في مركز مصطفى شلبي لذلك اللاعب سيكون مطلوبًا".

وتحدث الشريعي عن مفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي، قائلاً :"الأهلي تواصل معنا منذ 15 يومًا، وكل نادي لديه رغبة سواء في البيع أو الشراء".

وكان النادي الأهلي أعلن عن طريق مدير تعاقداته أمير توفيق، توقف المفاوضات مع مصطفى شلبي. طالع التفاصيل