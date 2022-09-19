نابولي يهزم ميلان بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب ):

تغلب فريق نابولي على مضيفه ميلان 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بالمرحلة السابعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أتالانتا على روما 1 / صفر، وأودينيزي على إنتر ميلان 3 / 1 وخسارة يوفنتوس أمام مونزا صفر / 1، وفوز لاتسيو على كريمونيزي 4 / صفر وفيورنتينا على فيرونا 2 / صفر.

وسجل هدفي نابولي ماتيو بوليتانو في الدقيقة 55 من ركلة جزاء وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 78 ، فيما سجل هدف ميلان أوليفيه جيرو في الدقيقة 69.

ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام أتالانتا، وتوقف رصيد ميلان عند 14 نقطة في المركز الخامس.