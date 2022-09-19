ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً على أتليتيكو في ديربي العاصمة

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم نادي ريال مدريد ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بفوزه على جاره أتليتيكو (2-1) مساء الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع رجال المدرب كارلو أنشيلوتي بهذا الفوز رصيدهم إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام برشلونة بعد أن حققوا فوزهم السادس توالياً في الليغا والتاسع توالياً في مختلف المسابقات.

على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وفي أجواء مشحونة وما رافقها من انتقادات للأصوات التي طالبت المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدم الرقص احتفالاً بأهدافه، كان البرازيلي ضحية مجدداً لهتافات عنصرية من جماهير أتلتيكو.

لكن تلك الحملات العنصرية التي واجهها العديد من اللاعبين السابقين والحاليين بالتضامن مع البرازيلي، لم تثن ريال عن تقديم مستوى عال، إذ افتتح الملكي باب التسجيل في الدقيقة 18 بهدف من جملة فنية رائعة عندما انطلق المتألق الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي في وسط الملعب ومرر الكرة إلى رودريغو الذي ارتكز على أوريليان تشواميني قبل أن يعيد له الدولي الفرنسي الكرة من فوق المدافعين إلى داخل منطقة الجزاء فعاجلها رودريغو بقدمه اليمنى في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وعزز النادي الملكي تقدمه في الدقيقة 36 بعد لعبة مشتركة بين الكرواتي لوكا مودريتش وفينيسيوس الذي دخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد على القائم قبل أن يتابع فالفيردي الكرة داخل شباك أتليتيكو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

وحاول رجال المدرب دييغو سيميوني العودة بالنتيجة منذ مطلع الشوط الثاني حتى تمكن المدافع البديل ماريو هيرموزو من تقليص الفارق في الدقيقة 83 بكتفه مستغلاً ركلة ركنية نفذها الفرنسي أنطوان غريزمان.



مباريات أخرى

وفي مباريات أخرى حقق خيتافي فوزاً ثميناً على مضيفه أوساسونا بهدفين دون رد لحساب الجولة السادسة.

خوان إيغليسياس افتتح التسجيل لخيتافي في الدقيقة الثلاثين، وعند الدقيقة الثالثة والأربعين طرد الحكم إيزيكييل أفيلا من صفوف أوساسونا.

قبل أن يعزز غاستون ألفاريز النتيجة بالهدف الثاني لخيتافي في الدقيقة السادسة والسبعين.

هذا وشهد الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع طرد لويس ميلا من صفوف خيتافي دون أن يؤثر ذلك على النتيجة.

وتعادل فياريال مع ضيفه إشبيلية بهدف أوليفر توريس للأخير (8) قبل أن يعدّل ألكس بينيا لفياريال (51).

كما حقق ريال بيتيس فوزه الثاني توالياً على حساب جيرونا 2-1 ليستعيد المركز الثالث.

ويدين بيتيس بفوزه إلى بورخا إيغليسياس الذي احتفل بأفضل طريقة ممكنة باستدعائه إلى المنتخب الإسباني من قبل المدرب لويس إنريكه بتسجيله هدفي فريقه في الدقيقتين 15 من ركلة جزاء و71.

وكان جيرونا افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عبر مدافع الشاب أرنو مارتينيس (19 عاماً).

وفار ريال سوسييداد على ضيفه إسبانيول 2-1.

سجل للفائز النروجي ألكسندر سورلوث (17)، ليرد عليه إدواردو إكسبوسيتو (19)، ليقتنص برايس منديس هدف الفوز (29)، في هدفه الرابع في ست مباريات.

المصدر: بي إن سبورت