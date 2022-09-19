الامارات | المنتخب يصل النمسا ويدشّن إعداده الخارجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم، من خلال شريط فيديو بثه على صفحته الرسمية على «تويتر»، أن بعثة المنتخب الوطني الأول وصلت إلى النمسا، لبدء معسكر إعداد خارجي هناك يستمر حتى 27 الجاري، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، وأهمها دورة كأس الخليج العربي (خليجي 25)، وبطولة اتحاد غرب آسيا ونهائيات كأس آسيا 2023.

وسيخوض الأبيض في النمسا مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخب باراغواي في الـ23 من الشهر الجاري، ومنتخب فنزويلا في الـ27 من الشهر نفسه.