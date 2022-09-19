الامارات | دبا الحصن يحقق الفوز الأول.. والجزيرة الحمراء يتصدر دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الجزيرة الحمراء على مضيفه الذيد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، محققاً ثاني انتصاراته، وتصدر ترتيب البطولة برصيد ست نقاط، وسجل أهداف الجزيرة الحمراء البرازيلي إيجور نيفيز (35 و41) ودرويش البلوشي (83).

وفي مباراة ثانية حقق دبا الحصن أول انتصاراته في البطولة عندما تغلب على مضيفه الرمس بثلاثة أهداف لهدفين، وسجل أهداف دبا الحصن ياسر الجنيبي (45) والبرازيلي جيلمار دا سيلفا (69) وسالم الشهياري (83)، بينما سجل هدفي الرمس أحمد الولي (42) ومحمد إياد (79).

وتعرض التعاون على ملعبه للخسارة أمام مصفوت بهدفين مقابل هدف واحد ليحصل مصفوت على أول ثلاث نقاط، وسجل هدفي مصفوت البرازيليين باولو هنريكي (31) وايرنست (56)، وسجل هدف التعاون البرازيلي كارلوس البرتو (82).

وفجر مسافي مفاجاة قوية عندما فاز على ضيفه الحمرية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بملعب مسافي، وسجل هدفي مسافي خليفة عبيد (83) وبدر بلال (90+2) بينما سجل هدف الحمرية البرازيلي لويز هنريكو (71).