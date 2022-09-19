الامارات | الهيام.. موهبة «جوجيتسو» تنتزع نجومية المبارزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكلت لاعبة المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، الهيام البلوشي (15 عاماً)، ظاهرة في الرياضة النسائية الإماراتية، بعد أن استهلت بداية مسيرتها الرياضية بانتزاعها في 2019 أولى ميدالياتها الذهبية في رياضة «الجوجيتسو»، قبل السير على خطى أشقائها صالح وفارس والمها، نحو دخول عالم المبارزة، في خطوات قادتها لبلوغ النجومية، كان آخرها فوزها الشهر الماضي بذهبية بطولة غرب آسيا، واحتلالها حالياً التصنيف 92 عالمياً.

وقالت الهيام لـ«الإمارات اليوم»، إن «التشجيع الدائم من والدتي منال طباع، على انتهاج الرياضة كأسلوب حياة، خصوصاً أن والدتي سبق أن مارست العديد من الرياضات، أهمها الفروسية، كان وراء دفعي وأشقائي وفي سن مبكرة لممارسة رياضات مختلفة، منها (الجوجيتسو) التي نجحت من خلالها في 2019 في الحصول على أولى ميدالياتي الذهبية بتتويجي بالمركز الأول في بطولة مدارس الشارقة، قبل التحول في العام ذاته نحو السير خلف أشقائي صالح وفارس والمها إلى رياضة المبارزة (سلاح الفلوريه)».

وأوضحت: «مارست العديد من الرياضات كالسباحة والفروسية والجوجيتسو، إلا أن المبارزة كانت الأكثر شغفاً لي ولأشقائي، في خطوات مهدت لانتظامنا في أندية الدولة، والمشاركة في البطولات المحلية، قبل انضمامنا نحن الأربعة وبفئات عمرية مختلفة إلى قائمة المنتخبات الوطنية، وتمثيل الدولة على مدار السنوات الثلاث الماضية في بطولات دولية وعالمية».

وأضافت: «نافست مع منتخبات الدولة في فئات عمرية أكبر من مرحلتي السنية، ونجحت في صعود منصات التتويج، وكانت نقطة التحول في مسيرتي هي بطولة كأس العالم في دبي للشباب والناشئين أبريل الماضي، واتبعت بمشاركتين موندياليتين في كوريا ومصر، سمحت باكتسابي خبرات كبيرة، مهدت الطريق لخطفي أولى ميدالياتي الذهبية في بطولة إقليمية بتتويجي بذهبية غرب آسيا».

واختتمت: «طموحاتي كبيرة بالاستفادة من وجودي وأشقائي في الرياضة ذاتها، وتشجيعنا الدائم لبعضنا بعضاً نحو تحقيق الهدف الذي يصبو إليه رياضيو الدولة برفع علم الإمارات في كبرى المحافل الدولية، وحصد مزيدٍ من النقاط التصنيفية نحو بلوغ المبارزة الإماراتية المجد الأولمبي والمشاركة في دورة الألعاب في فرنسا 2024».