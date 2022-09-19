بينهم صفقة الأهلي الجديدة.. فيتوريا يستبعد 9 لاعبين من القائمة النهائية للفراعنة استعدادا للنيجر وليبيريا

الشارقة - اميمة ياسر -

استبعد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، 9 لاعبين من قائمة الفراعنة النهائية لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وضمت قائم المستبعدين كلا من:

شادى حسين "المنتقل حديثاً للأهلى".

ومروان عطية وأحمد عادل ميسى "لاعبا الاتحاد السكندرى"

باهر المحمدى وأحمد مدبولى "لاعبا الإسماعيلى"

ناصر منسى "لاعب البنك الأهلى"

أحمد شريف "مهاجم فاركو"

سام مرسى "إيبسويتش تاون الانجليزي"

نبيل عماد دونجا بسبب الإصابة

وضمت القائمة 27 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

الدفاع



كريم فؤاد

عمر جابر

على جبر

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمود الونش

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

خط الوسط



حمدي فتحي

طارق حامد

أيمن أشرف

محمود حمادة

إمام عاشور

إسلام عيسى

أحمد سيد زيزو

محمد إبراهيم

الهجوم



محمد صلاح

عبد الرحمن مجدى

أحمد حسن كوكا

مروان حمدي

مصطفى محمد

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه.

وكان المدرب البرتغالي قد منح لاعبي منتخب مصر، راحة سلبية اليوم على أن يستأنف الفريق الوطني تدريباته غدا بحضور المحترفين استعدادا لخوض مباراتي النيجر وليبيريا المقبلتين.