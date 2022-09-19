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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 18-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها، كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مصطفى شلبي، لاعب إنبي، خارج حسابات مسئولي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولا توجد نية لدى النادي الأهلي في التعاقد معه

إنبى: رفضنا محمود متولى لراتبه المرتفع.. والأهلى لم يبلغنا بتوقف مفاوضات شلبى

قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي باسم نادى إنبى، إن مسئولي الأهلى لم يبلغوهم بتوقف مفاوضات مصطفى شلبي، جناح الفريق، لافتا إلى أن النادى البترولى لم يطلب 30 مليون جنيه للتخلى عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية كما يتردد.

مصطفى فوزي مهاجم شباب الأهلي ينتقل إلى الداخلية على سبيل الإعارة وافق مسئولو النادي الأهلي على انتقال مصطفى فوزي، مهاجم فريق الشباب والعائد من رحلة إعارة إلى التشيك، إلى إعارة اللاعب إلى نادي الداخلية لمدة موسم واحد، من أجل تدعيم صفوف الفريق العائد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد. كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن مخاطبة ناديه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لاستثناء علي ماهر مدرب الفريق لقيادة فيوتشر من على الخطوط فى المباراة المقبلة بالكونفدرالية. كولر ولاعبو الأهلي يراقبون مباراة اتحاد المنستيري والجيش الرواندي حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وباقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبون، على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري ضد الجيش الرواندي فى دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لمعرفة منافس الأهلي فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. المصرى يتسلم استغناء إيتوجا تمهيداً لقيده بقائمة الفريق أنهى مجلس إدارة النادي المصري ، برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي الكاميروني فرانك مبيلا إيتوجا رأس حربة فريق أشانتي كوتوكو الغاني بعقد يمتد لثلاثة مواسم، اعتبارًا من الموسم الجديد 2023/2022 وحتى نهاية موسم 2025/2024، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي أشانتي كوتوكو بعد سداد قيمة الصفقة.

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مصطفى شلبي، لاعب إنبي، خارج حسابات مسئولي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولا توجد نية لدى النادي الأهلي في التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قائمة الفراعنة لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية، وتضم 27 لاعبًا بينهم لاعبو الزمالك والمختارون هم:

أعلن النادي المصري إتمام تعاقده مع محمود جاد، حارس مرمى فريق إنبي، ورحب الحساب الرسمي للمصري بالحارس الدولي وكتب، "رحـــبـــوا مــعــنــا بالــحــارس الــدولـــي مـحـمـود جـاد حارسًا ومــدافــعـــا عن عرين أبــنـــاء الــبـــاســلـــة .. "مـحـمـود جـاد مصراااااااااااااااااااوي".

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر الجارى.

استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة روي فيتوريا، 9 لاعبين من قائمة وديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.