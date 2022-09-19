7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية، اليوم الأحد 18-9-2022، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة روي فيتوريا قائمة الفراعنة لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية، وتضم 27 لاعبًا.

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مصطفى شلبي، لاعب إنبي، خارج حسابات مسئولي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولا توجد نية لدى النادي الأهلي في التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قائمة الفراعنة لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية، وتضم 27 لاعبًا بينهم لاعبو الزمالك والمختارون هم:

أعلن النادي المصري إتمام تعاقده مع محمود جاد، حارس مرمى فريق إنبي، ورحب الحساب الرسمي للمصري بالحارس الدولي وكتب، "رحـــبـــوا مــعــنــا بالحارس الـدولـي مـحـمـود جـاد حارسًا ومــدافــعـــا عن عرين أبــنـــاء الــبـــاســلـــة .. "مـحـمـود جـاد مصراااااااااااااااااااوي".

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر الجارى.