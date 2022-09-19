اتحاد الكرة: المحترفون جاهزون لوديتي النيجر وليبيريا في معسكر سبتمبر

واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي، بجانب نبيل عماد دونجا المصاب.

محمد يوسف

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