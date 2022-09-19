شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: المحترفون جاهزون لوديتي النيجر وليبيريا في معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة صورة للمحترفين السبعة المتواجدين في قائمة منتخب مصر النهائية لمباراة النيجر وليبيريا والمقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري.
وقالت صفحة الاتحاد: "المحترفون جاهزون لوديتي النيجر وليبيريا في معسكر سبتمبر"، وهم المحترفون الذين وقع عليهم اختيار فيتوريا للمعسكر الحالي.
وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي
خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.
خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور.
خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.
واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي، بجانب نبيل عماد دونجا المصاب.