شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن التعاقد مع الحارس أحمد السعدنى موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سموحة، برئاسة المهندس وليد عرفات، التعاقد مع الحارس أحمد السعدنى، قادما من البنك الأهلى، لمدة موسمين من أجل تدعيم الفريق للموسم الجديد.

وحصل سموحة على توقيع الحارس الذى سوف ينضم للتدريبات غدا الاثنين، بعدما وافق طارق العشرى على ضم الحارس لما يمتلكه من إمكانيات عالية.

وكان نادى سموحة نجح فى الحصول على توقيع الثلاثي محمد عصام مهاجم لافينا، واسلام كانو لاعب بتروجيت، وبسام وليد لاعب دجله وتم التوقيع لمده ثلاث مواسم.

استقر طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، على الدخول فى معسكر مغلق من يوم 24 سبتمبر الجارى حتى 7 أكتوبر المقبل استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى طارق العشرى إلى عمل توليفة بين اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى الموجودة من الموسم الماضى مع الناشئين الذين تم تصعيدهم.

وضمت القائمة الأولى لفريق سموحة 8 لاعبين فقط، هم: الهانى سليمان وحسين فيصل ومؤمن حمدان ومصطفى الخواجة وأبو بكر ليادى وسيلا وعبد الكبير الوادى وصديق اوجولا.