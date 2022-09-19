شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 18 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأحد، الموافق 18 / 9 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، فوز الزمالك على فريق ايليكت التشادي بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حقق فريق الزمالك الفوز على إيليكت التشادى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد أحمدو أهيدجو، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وشهدت هطول أمطار غزيرة، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 على استاد القاهرة.

سجل محمود شيكابالا هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 52، ثم سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثانى فى الدقيقة 59، وفى الدقيقة 77 أهدر أحمد زيزو ركلة جزاء.

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