شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 18 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأحد، الموافق 18 / 9 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، فوز الزمالك على فريق ايليكت التشادي بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
حقق فريق الزمالك الفوز على إيليكت التشادى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد أحمدو أهيدجو، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وشهدت هطول أمطار غزيرة، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 على استاد القاهرة.
سجل محمود شيكابالا هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 52، ثم سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثانى فى الدقيقة 59، وفى الدقيقة 77 أهدر أحمد زيزو ركلة جزاء.
فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر الجارى.
وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته أمس، السبت، على الترجي التونسى بنتيجة 28/32.
يلتقى اليوم، فريق كرة السلة بنادى الزمالك بقيادة أحمد مرعى المدير الفنى مع نظيره 6 أكتوبر فى إطار مباريات منطقة الجيزة لكرة السلة.
وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى فى الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى، بينما تقام المجموعة الثانية خلال شهر أكتوبر المقبل.
وشارك الزمالك فى منافسات بطولة الوحدة الدولية، التى أقيمت خلال الفترة من 19 إلى 27 أغسطس الماضى وتوج الزمالك بالكأس بعد الفوز بمباريات البطولة.