شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف جنيه تقرب مدافع سيراميكا من الانتقال للاتحاد السكندرى "معارًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب خالد صبحى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، من الانتقال إلى الاتحاد السكندرى لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى الصربى زوران مانولوفيتس المدير الفني لسيد البلد موافقته على ضم اللاعب.

وطلب مسئولو الاتحاد السكندرى من نظرائهم في سيراميكا ضم اللاعب بشكل نهائي إلا أن مسئولي سيراميكا طلبوا الحصول على مبلغ 2.5 مليون جنيه، مما دفع إدارة زعيم الثغر للاتفاق على الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم معاراً بنية البيع بنصف مليون جنيه.

في سياق آخر أظهر زوران العين "الحمراء" للاعبى سيد البلد، محذرا إياهم من التهاون فى التدريبات الجماعية، مشدداً على أن الموسم المقبل المقرر انطلاقه منتصف أكتوبر المقبل سيكون صعباً للغاية، ولن يكون هناك مكان للمقصرين فى الفريق ولن يقبل إلا باللاعب المجتهد والملتزم.

وقرر الصربى زوران مانولوفيتش انطلاق المعسكر المغلق للفريق السكندري 24 سبتمبر الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد، ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع لينتهى يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل انطلاق الموسم الجديد بأسبوع.

ويفاضل الجهاز الفنى للاتحاد السكندري بين الإسماعيلية والإسكندرية لاستضافة معسكر الفريق، وكلف المدير الفنى الصربى سمير محجوب المدير الإدارى بتجهيز 4 مباريات ودية لخوضها خلال المعسكرجارى الاتفاق عليها فى الوقت الحالى.