شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 18 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على انتقال مصطفى فوزي، مهاجم فريق الشباب والعائد من رحلة إعارة إلى التشيك، إلى إعارة اللاعب إلى نادي الداخلية لمدة موسم واحد، من أجل تدعيم صفوف الفريق العائد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.
وأنهى مسئولو الأهلي إجراءات انتقال مصطفى فوزي (مواليد 2001) إلى الداخلية لمدة موسم واحد، بعد المفاوضات التي قادها مسئولي الداخلية مع نظرائهم في الأهلي للحصول على خدمات مهاجم فريق الشباب.
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وشهد المران مشاركة شادي رضوان في تدريبات الأهلي بعد عودته من الإعارة إلى نادي البنك الأهلي في آخر موسمين.
وقبل انطلاق مران الأهلي حرص الجهاز الفني للفريق على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي، التي أقيمت في تونس في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف وحسم تأهله إلى دور الـ32 للبطولة.
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وقبل انطلاق مران الأهلي حرص الجهاز الفني للفريق على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي، التي أقيمت في تونس في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف وحسم تأهله إلى دور الـ32 للبطولة.
حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وباقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبون، على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري ضد الجيش الرواندي فى دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لمعرفة منافس الأهلي فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويواجه الأهلي الاتحاد المنستيري فى أول تجربة رسمية تحت قيادة كولر بعد فوز الأخير على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدوري التمهيدي للبطولة الأفريقية.
تحدد منافس الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها القادمة، حيث سيلتقي مع الاتحاد المنستيري التونسي، والذي تأهل إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على الجيش الرواندي في الدوري التمهيدي بثلاثة أهداف نظيفة، فيما خسر في مباراة الإياب بهدف نظيف.
وكان الأهلي ينتظر الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي في مجموع مباراتي دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يحسم الفريق التونسي بطاقة الصعود لمواجهة الأهلي في دور الـ32 للبطولة الإفريقية.