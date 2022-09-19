شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 18 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على انتقال مصطفى فوزي، مهاجم فريق الشباب والعائد من رحلة إعارة إلى التشيك، إلى إعارة اللاعب إلى نادي الداخلية لمدة موسم واحد، من أجل تدعيم صفوف الفريق العائد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي إجراءات انتقال مصطفى فوزي (مواليد 2001) إلى الداخلية لمدة موسم واحد، بعد المفاوضات التي قادها مسئولي الداخلية مع نظرائهم في الأهلي للحصول على خدمات مهاجم فريق الشباب.