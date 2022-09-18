شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: رفضنا محمود متولى لراتبه المرتفع.. والأهلى لم يبلغنا بتوقف مفاوضات شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي باسم نادى إنبى، إن مسئولي الأهلى لم يبلغوهم بتوقف مفاوضات مصطفى شلبي، جناح الفريق، لافتا إلى أن النادى البترولى لم يطلب 30 مليون جنيه للتخلى عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية كما يتردد.

وأضاف أبو الغيط، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصطفى شلبى ما زال لاعباً في صفوف الفريق البترولى، موضحاً أن النادى لا يمانع رحيله حال وصول العرض المادى من النادى الأهلى إلى الرقم الذى يلبى طموحات مسئولي إنبى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم نادى إنبى أن مسئولي الأهلى عرضوا انتقال محمود متولى إلى صفوف الفريق البترولى مقابل صفقة شلبى، بالإضافة إلى مبلغ مادى ولكن إدارة النادى البترولى رفضت الدخول في صفقات تبادلية؛ بسبب راتب محمود متولى المرتفع لافتاً إلى أن اللاعب يتقاضى 6 ملايين جنيه في حين سقف الرواتب في إنبى لا تتخطى 3 ملايين جنيه.

وأكد أبو الغيط أن الأنباء التي تتردد بشأن مغالات إنبى في مطالبهم المادية لا أساس لها من الصحة والهدف منها الضغط على النادى البترولى والدليل أن النادى سمح لأكثر من اللاعب بالرحيل ولكن بالطريقة التي يراها النادى ترضى احتياجاته.