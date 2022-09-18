شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: مصطفى شلبي خارج حساباتنا في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مصطفى شلبي، لاعب إنبي، خارج حسابات مسئولي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولا توجد نية لدى النادي الأهلي في التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

وأوضح توفيق، في تصريحات خاصة، أن شلبي لاعب مميز ويمتلك مقومات فنية مميزة، ولكن لا توجد مفاوضات للتعاقد معه في الوقت الراهن، وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد حسم التعاقد مع البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وباقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبون، على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري ضد الجيش الرواندي فى دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لمعرفة منافس الأهلي فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي الاتحاد المنستيري فى أول تجربة رسمية تحت قيادة كولر بعد فوز الأخير على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدوري التمهيدي للبطولة الأفريقية.

وحرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني على متابعة مباراة منافسهم في غرفة خلع الملابس بملعب التتش قبل خوض المران المسائي، فى ظل رغبة كولر فى تعرف لاعبيه على طريقة لعب المنافس، وأبرز العناصر فى صفوفه، وأسلوبه فى الضغط على المنافس ووضعيته الدفاعية، من أجل الاستعداد الجيش لمباراته ضد الفريق التونسي.

وتأهل فريق الاتحاد المنستيرى التونسي إلى دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2022 - 2023، بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق الجيش الرواندى، بثلاثية نظيفة، فى لقاء إياب دور التمهيدى، الذى جمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب "مصطفى بن جنات".