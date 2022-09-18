شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ناديا تمثل قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتى النيجر وليبيريا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة روى فيتوريا، عن قائمة وديتى النيجر وليبيريا، المقرر لهما يومى 23 و27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

وتضمنت قائمة منتخب مصر المعلنة لاعبين من 13 ناديا، يتصدرها الزمالك بـ6 لاعبين يليه الأهلى وبيراميدز بـ5 لاعبين لكل منهما.

ونستعرض قائمة الـ13 ناديا الممثلين لقائمة مصر:

الزمالك: محمد صبحي، عمر جابر، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح، إمام عاشو، أحمد سيد زيزو

الأهلى: محمد الشناوي، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، حمدى فتحي، أيمن أشرف

بيراميدز: أحمد الشناوي، على جبر، أسامة جلال، محمد حمدي، إسلام عيسى

اتحاد جدة: أحمد حجازي، طارق حامد

الإسماعيلى: عبد الرحمن مجدى

فاركو: محمود حمادة

سيراميكا: محمد إبراهيم

المصرى: مروان حمدى

ليفربول: محمد صلاح

ألانيا سبو: أحمد حسن كوكا

نانت: مصطفى محمد

فولفسبورت: عمر مرموش

طرابزون سبور: محمود حسن تريزيجيه