شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فوزي مهاجم شباب الأهلي ينتقل إلى الداخلية على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على انتقال مصطفى فوزي، مهاجم فريق الشباب والعائد من رحلة إعارة إلى التشيك، إلى إعارة اللاعب إلى نادي الداخلية لمدة موسم واحد، من أجل تدعيم صفوف الفريق العائد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي إجراءات انتقال مصطفى فوزي (مواليد 2001) إلى الداخلية لمدة موسم واحد، بعد المفاوضات التي قادها مسئولي الداخلية مع نظرائهم في الأهلي للحصول على خدمات مهاجم فريق الشباب.

كان الأهلي قد سجل مصطفى فوزي في قائمة الانتظار للموسم الجديد، قبل أن يتلقى اللاعب عرضا من نادي الداخلية، ويتم الموافقة عليه من أجل حصول اللاعب على فرصة المشاركة في الموسم الجديد والعودة مجددا للأهلي.

وانتظم مصطفى فوزي في تدريبات الداخلية منذ أمس السبت ضمن فترة استعداد فريقه الجديد للموسم المقبل.



مصطفى فوزي (1)