شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 /9 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18/9/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها الزمالك يهزم إيليكت التشادى 2 / 0 فى الكاميرون وسط الأمطار، وكولر ولاعبو الأهلي يراقبون مباراة اتحاد المنستيري والجيش الرواندي، وتأكيداً لـ"الخليج 365" المصرى يعلن رسمياً ضم محمود جاد حارس مرمى إنبى.

الزمالك يهزم إيليكت التشادى 2 / 0 فى الكاميرون وسط الأمطار

حقق فريق الزمالك الفوز على إيليكت التشادى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد أحمدو أهيدجو

أسفرت قرعة المجموعة الثالثة لفرق بحرى والإسكندرية بدوري القسم الثاني للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

تعرف على آخر تطورات تأهيل بيرسى تاو فى الأهلى للتعافى من الإصابة

يواصل بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي الذى يؤديه خلال الفترة الحالية للتعافي من إصابته الأخيرة فى العضلة الأمامية، والتى حرمته من آخر مباريات المارد الأحمر فى الموسم المُنقضي. رفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، رحيل محمد الشامى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بداعى الحاجة لجهوده فى الموسم الجديد، خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية فى تشكيل الدراويش بالموسم الماضى.

منح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، لاعبيه راحة من التدريبات اليوم، في معسكر برج العرب بالإسكندرية، على أن يستأنف المنتخب المعسكر غدا الإثنين. كولر يقرر زيارة قطاع الناشئين فى الأهلى.. اعرف التفاصيل قرر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى الجديد للأهلى، زيارة قطاع الناشئين بالنادى خلال الفترة المقبلة، لمشاهدة تدريبات الفرق المختلفة فى القطاع ومعرفة الكثير عنها وعن أسلوب تدريباتها وخططتها الفنية ومواهب هذا القطاع. أظهر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، العين "الحمراء" للاعبى سيد البلد، محذرا إياهم من التهاون فى التدريبات الجماعية، مشدداً على أن الموسم المقبل المقرر انطلاقه منتصف أكتوبر المقبل سيكون صعباً للغاية، ولن يكون هناك مكان للمقصرين فى الفريق ولن يقبل إلا باللاعب المجتهد والملتزم.