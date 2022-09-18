شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي في صور.. شادي رضوان ينتظم في التدريبات بعد عودته من الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال ‏أفريقيا.‏

وشهد المران مشاركة شادي رضوان في تدريبات الأهلي بعد عودته من الإعارة إلى نادي البنك الأهلي في آخر موسمين.

وقبل انطلاق مران الأهلي حرص الجهاز الفني للفريق على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري ‏والجيش الرواندي، التي أقيمت في تونس في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وانتهت ‏بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف وحسم تأهله إلى دور الـ32 للبطولة.‏

من المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو ‏‏8 أو 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في ‏القاهرة.‏

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وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران داخل ملعب التتش، ثم خاض ‏الفريق فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات ‏منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم ‏‏21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏



احمد سيد عبد النبي



افشة



السولية



ربيعة



زياد طارق



شادي رضوان



طاهر



لاعبي الاهلي



متولي



مدرب عام الاهلي



نيولوك من متولي