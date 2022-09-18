شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم مصطفى جمال من إنبي في صفقة بيع نهائي استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مسئولو نادي حرس الحدود العائد للدوري الممتاز، عن التعاقد رسميًا مع لاعب الوسط المدافع مصطفى جمال كابتن الفريق السابق، قادما من إنبي، في صفقة بيع نهائي، للانضمام الى صفوف الفريق في الموسم الجديد من الدوري.

وخاض جمال الذي يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة تجربتين متميزتين في ناديي طلائع الجيش وإنبي ويعتبر اللاعب من ناشئ الحرس تدرج بين صفوفه إلي أن وصول الفريق الأول وأصبح كابتن الفريق، قبل الرحيل للطلائع ثم الانتقال لصفوف إنبي، قبل أن يعود مجددًا للحرس.

وأنهى العميد علاء السعدني مدير التعاقدات بالنادي كافة الإجراءات التعاقدية مع اللاعب قبل أن ينضم لفترة إعداد الفريق تحت قيادة أحمد أيوب.

ويسعى مجلس ادارة الحرس لتدعيم الفريق بصفقات قوية تمهيدًا للظهور بشكل جيد خلال الموسم القادم وتحقيق الأهداف بالتواجد في دائرة الأضواء والشهرة.