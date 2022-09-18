شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 9 لاعبين من قائمة المنتخب النهائية.. أبرزهم شادى حسين وميسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة روي فيتوريا، 9 لاعبين من قائمة وديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.وضمت قائم المستبعدين كلا من:
شادى حسين "المنتقل حديثاً للأهلى"
ومروان عطية وأحمد عادل ميسى "لاعبا الاتحاد السكندرى"
باهر المحمدى وأحمد مدبولى "لاعبا الإسماعيلى"
ناصر منسى "لاعب البنك الأهلى"
أحمد شريف "مهاجم فاركو"
سام مرسى "إيبسويتش تاون الانجليزي"
نبيل عماد دونجا بسبب الإصابة
بينما لم يتم اختيار محمد عواد حارس مرمى الزمالك.وجاءت القائمة النهائية كالتالى: حراسة المرمى:
محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد صبحيالدفاع
كريم فؤاد
عمر جابر
علي جبر
أحمد حجازي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمود الونش
محمد حمدي
أحمد أبو الفتوحخط الوسط
حمدي فتحي
طارق حامد
أيمن أشرف
محمود حمادة
إمام عاشور
إسلام عيسى
أحمد سيد زيزو
محمد إبراهيمالهجوم
محمد صلاح
عبد الرحمن مجدي
أحمد حسن كوكا
مروان حمدي
مصطفى محمد
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه