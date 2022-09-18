القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة روي فيتوريا، 9 لاعبين من قائمة وديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 9 لاعبين من قائمة المنتخب النهائية.. أبرزهم شادى حسين وميسى والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع