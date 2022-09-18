"اتفاق مع فيريرا".. الخليج 365 يكشف أسباب غياب عواد عن منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر، مساء الأحد، أن استبعاد محمد عواد حارس مرمى منتخب مصر، من قائمة المنتخب جاء بالاتفاق بين البرتغاليين روي فيتوريا وجيوسفالدو فيريرا.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الأحد، أن عواد تم استبعاده من قائمة المنتخب بعد الاتفاق مع فيريرا. (طالع قائمة المنتخب المصري من هنا)

وكان اتحاد الكرة أعلن قائمة المنتخب والتي تستعد لخوض وديتي مباراتي النيجير وليبيريا والتي من المقرر أن تقام 23 و27 من الشهر الجاري.

وأشار المصدر- الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن عمر كمال عبد الواحد غاب عن قائمة المنتخب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه فيوتشر ضد بول الأوغندي في مسابقة الكونفدرالية.

ويبدأ فيتوريا مشواره مع منتخب مصر رسميًا خلال معسكر سبتمبر الجاري عقب رحيل إيهاب جلال والذي أقيل من منصبه لخسارته في المباراة الودية ضد كوريا الجنوبية (4-1).

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا والتي ستقام في كوت ديفوار.

المنتخب المصري بدأ مشواره بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (1-0)، قبل الخسارة من منتخب إثيوبيا بنتيجة (2-0).

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط في مجموعة تشهد امتلاك كلاً من: إثويبيا (3 نقاط) - مالاوي (3 نقاط) - غينيا (3 نقاط).