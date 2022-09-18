"الأمر منتهى منذ 2021".. صندوق تحيا مصر: الأهلي نفذ رغبة آل الشيخ بتسليم الهدايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد مختار المتحدث بإسم صندوق تحيا مصر، أن النادي الأهلي نفذ رغبة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر، بتسليم الهدايا إلى الصندوق، مشيراً إلى أن الأمر منتهي منذ 2021.

وكان الأهلي النادي الأهلي، أرسل خطابًا رسميًا إلى صندوق تحيا مصر يطلب فيه كشف الحقيقة للرأي العام بشأن التبرعات المالية والتي تلقاها النادي في فترة سابقة.

وقال مختار في تصريحات عبر برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد: "صندوق تحيا مصر وقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي لتنفيذ رغبة تركي آل الشيخ، فيما يتعلق بالهدايا التي تم إهدائها للنادي الأهلي، بشكل مادي أو عيني إلى صندوق تحيا مصر في شكل تبرع من المستشار تركي آل الشيخ".

وأضاف: "النادي الأهلي أعلن أنه مستعد لتسليم هذه الهدايا إلى المستشار تركي آل الشيخ، أو تسليمها إلى أي شخص يحدده تركي آل الشيخ، وبالتالي نفذ الأهلي رغبة المتبرع، بتسليم هذه الهدايا سواء المادية أو العينية إلى صندوق تحيا مصر بموجب بروتوكول تم تحريره في مارس عام 2021".

واختتم مختار تصريحاته: "منذ هذا الوقت انتهى الأمر بشكل كامل، فيما يتعلق بالهدايا والمبالغ المادية بعدما آلت لصندوق تحيا مصر؛ كتبرع من المستشار تركي آل الشيخ".