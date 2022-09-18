منافس الزمالك.. بطل بوروندي يقصي الاتحاد الليبي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ودّع فريق الاتحاد الليبي منافسات دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي على يد فريق فلامبو البوروندي، رغم الفوز في لقاء الإياب بنتيجة (2-1) ضمن حسابات لقاء الإياب.

وكان لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل بوروندي بهدف دون رد، ليتأهل فريق فلامبو بأفضلية المواجهات المباشرة.

وتقدم بطل ليبيا عن طريق معاذ عيسى في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء، قبل أن يسجل مهاجم بطل بوروندي جلبرت هدف التعادل في الدقيقة 21.

وعاد الفريق الليبي للتقدم في الدقيقة 66 عن طريق يحيى الزليتني من ضربة الجزاء أيضًا.

وينتظر بطل بوروندي الفائز من مباراة الزمالك وإليكت سبورت بطل تشاد من أجل مواجهته في دور الـ32.

الزمالك قطع نصف الطريق نحو الصعود للدور التالي بعد الفوز خارج الديار بهدفين دون رد على بطل تشاد.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وبطل تشاد يوم الأحد المقبل، في لقاء يحتاج فيها الفريق الأبيض للتعادل السلبي على أقل تقدير للتأهل.