إليكت لمصراوي: لن ننسحب أمام الزمالك.. قادمون للقاهرة في موعدنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

نفى المنسق الإعلامي لنادي إلكيت التشادي، ما يثار حول وجود نية لدى ناديه للانسحاب في مواجهة الإياب أمام الزمالك بالدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

وقال المنسق الإعلامي للنادي التشادي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن انسحاب فريقه من مواجهة الزمالك في مباراة الإياب غير صحيح.

وأضاف، أن فريقه جاهز لمواجهة الإياب وسيكون متواجد في القاهرة في موعد المباراة المقرر لها 25 سبتمبر الجاري.

واوضح، أن الانسحاب أمام الزمالك في مباراة الإياب أمر مستحيل، لآن الغرامة المالية أكبر من الأموال التي سيدفعوها، بالإضافة لعقوبة الإيقاف التي ستوقع على النادي.

وحقق نادي الزمالك فوزاً ثميناً على نادي إيلكت سبورت التشادي، بنتيجة 2-0، في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال وأفريقيا.

وأقيمت المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، لعدم صلاحية الملاعب في تشاد

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والفريق التشادي، يوم الأحد المقبل في القاهرة.

وسيواجه الفائز من مواجهتي الزمالك وإيليكت، المتأهل من مباراتي الاتحاد الليبي وفلامبوا دو سونطر البوروندي في دور الـ32، يوم 8 أكتوبر المقبل.