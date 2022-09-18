تقرير.. ماذا قدم الثلاثي المنضم حديثاً لقائمة منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهدت قائمة منتخب مصر النهائية لمعسكر "الفراعنة" الذي يستمر بين يومي 13 و27 سبتمبر الجاري، واستعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا، تواجد 4 وجوه جديدة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين، المقرر إقامتهما يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب.

وانضم لقائمة المنتخب لأول مرة ثلاثة لاعبين هم، محمود حمادة، كريم فؤاد، وأسامة جلال.

وتعد هذه أول قائمة نهائية للمدير الفني البرتغالي مع منتخب مصر، منذ توليه المهمة في يوليو الماضي.

ونستعرض لكم في السطور المقبلة أبرز ما قدمه الرباعي المنضم حديثاً لقائمة منتخب مصر:

محمود حمادة

ظهر محمود حمادة خلال الموسم الماضي مع نادي فاركو الذي كان صاعداً جديداً، بعد انتقاله للفريق قادماً من نادي بيراميدز.

ويجيد محمود حمادة اللعب في مركز خط الوسط.

وشارك حمادة في 32 مباراة مع فريقه فاركو خلال الموسم الماضي، في بطولة دوري WE المصري، وغاب عن مباراتي المصري وطلائع الجيش.

واستطاع محمود حمادة تسجيل هدف وحيد في شباك نادي البنك الأهلي في الجولة 13 من الدوري.

وتمكن لاعب فاركو من صناعة 4 أهداف، حيث صنع هدفين في مباراة الاتحاد السكندري، وصنع هدف في مباراة البنك الأهلي وايسترن كومباني.

كريم فؤاد

ظهر كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي الأهلي في قائمة المنتخب، ليحل أزمة الظهير الأيمن في منتخب "الفراعنة".

ويجيد كريم فؤاد اللعب في أكثر من مركز في خط الدفاع أبرزهم الظهير الأيمن وقلب دفاع.

وظهر كريم فؤاد مع الأهلي في إجمالي 29 مباراة، بواقع 22 مباراة في الدوري، 3 مباريات بدوري أبطال أفريقيا، مباراتين في كأس العالم للأندية ومثلهما في كأس مصر.

ولم يسجل كريم فؤاد أي هدف مع الأهلي خلال الموسم الماضي، ولكنه استطاع أن يصنع هدفين، أمام الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا.

أسامة جلال

انضم أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز، إلى قائمة منتخب مصر، ليعزز الخيارات للبرتغالي فيتوريا في مركز قلب الدفاع.

ويجيد أسامة جلال اللعب في مركز قلب الدفاع وكظهير أيسر أيضاً.

وشارك أسامة جلال مع بيراميدز في الموسم الماضي، في إجمالي 27 مباراة، بواقع 19 مباراة في الدوري، و7 مباريات بالكونفدرالية ومباراة وحيدة في كأس مصر.

وتمكن جلال من إحراز هدفين في بطولة الدوري، في شباك الجونة وسموحة.