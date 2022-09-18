صلاح يقود قائمة منتخب مصر استعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا قائمة المنتخب النهائية لمعسكر "الفراعنة" الذي يستمر بين يومي 13 و27 سبتمبر الجاري، واستعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين، المقرر إقامتهما يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب.

وتعد هذه أول قائمة نهائية للمدير الفني البرتغالي مع منتخب مصر، منذ توليه المهمة في يوليو الماضي.

وأكد محمد غرابة، المدير الإداري لمنتخب مصر، في تصريحات صحفية سابقة، أنه سيتم الإعلان عن قائمة الفريق استعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا بعد مباراة الزمالك وإيليكت سبورت التشادي التي لعبت اليوم الأحد، وهذا سبب تأخر إعلان القائمة النهائية.

وانضم لقائمة المنتخب لأول مرة ثلاثة لاعبين هم، محمود حمادة، كريم فؤاد، أسامة جلال.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر كالتالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

خط الدفاع

كريم فؤاد

عمر جابر

علي جبر

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمود الونش

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

خط الوسط

حمدي فتحي

طارق حامد

أيمن أشرف

محمود حمادة

إمام عاشور

إسلام عيسى

أحمد زيزو

محمد إبراهيم

خط الهجوم

محمد صلاح

عبد الرحمن مجدي

أحمد حسن كوكا

مروان حمدي

مصطفى محمد

عمر مرموش

محمود تريزيجيه