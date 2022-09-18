شادي رضوان ينتظم في مران الأهلي بعد نهاية إعارته للبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

انتظم شادي رضوان جناح فريق الأهلي للشباب في المران الجماعي للفريق الأحمر، بناءً على طلب الجهاز الفني السويسري مارسيل كولر.

وانتهت إعارة شادي رضوان للبنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، حيث من المقرر أن ينتظم اللاعب مع الفريق الأحمر خاصة أنه مقيد في فريق مواليد 2001.

وخاض الفريق الأحمر مرانه المسائي اليوم على ملعب "مختار التتش" استعدادًا للموسم الجديد والذي سيبدأ بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني للفريق على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري ‏والجيش الرواندي، التي أقيمت في تونس في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وانتهت ‏بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف وحسم تأهله إلى دور الـ32 للبطولة.‏

من المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو ‏‏8 أو 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في ‏القاهرة.‏‏

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران داخل ملعب التتش، ثم خاض ‏الفريق فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات ‏منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم ‏‏21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.

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