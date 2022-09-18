مباشر.. ريال مدريد 2-0 أتلتيكو مدريد.. الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 تابعو معانا التغطية المباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد مع ريال مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 15 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

دكة البدلاء: لونين، لويس لوبيز، فاييخو، ناتشو، هازارد، أسينسيو، كامافينجا، أودريوزولا، سيبايوس، روديجر، ماريانو.

ويتواجد الإسباني جريزمان في تشكيل أتليتكو مدريد لأول مرة منذ بداية الموسم.

وجاء تشكيل أتلتيكو كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: كاراسكو، فيليبي، فيتسيل، رينيندو، لورنتي

خط الوسط: كوندوبيا، دي باول، كوكي

خط الهجوم: جواو فيليكس، جريزمان

ملخص المباراة..

بدأ أتلتيكو مدريد المبارة بكشل قوي وجاءت أول هجمة من لاعب أتلتيكو الذي أرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليحولها فيليبي رأسية ولكن علت العارضة.

وجاء الهدف الأول في المباراة لريال مدريد، بعد كرة بينية رائعة من تشواميني داخل المنطقة ليسددها رودريجو على يمين الحارس أوبلاك داخل الشباك في الدقيقة 18.

جاء الهدف الثاني لريال مدريد بعد كرة بينية من مودريتش ليتسلمها فينيسيوس ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن ترتطم بالقائم الأيمن قبل أن يتابعها فالفيردي بتسديدة في المرمى الخالي في الدقيقة 36.

وجاءت هجمة خطر لأتلتيكو مدريد عن طريق دي بول الذي سدد من خارج منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس كورتوا في الدقيقة 41.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين.

في الدقيقة 56 جريزمان يرسل عرضية داخل المنطقة ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس كورتوا.



في الدقيقة 64 كاراسكو سدد من خارج منطقة الجزاء والكرة تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ضربة ركنية لصالح أتلتبكو مدريد.