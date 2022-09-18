أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك في "أبطال أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على فوز فريقه بهدفين نظيفين، أمام إيلكت سبورت التشادي، في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا شوط أول سيء بسبب قوة الفريق المنافس".

وأضاف فيريرا: "قمت بتغيير مركز شيكابالا وزيزو خلال الشوط الثاني، وكان من الممكن أن نحرز 3 أهداف وأكثر".

وأكمل: "الفريق المنافس كان قوي وسبب لنا العديد من المشاكل بسبب الالتحامات القوية التي قاموا بها ".

وأردف: "المباراة أصبحت أسهل بعد إحراز الهدف الأول ونتمنى تقديم مباراة أفضل في القاهرة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والفريق التشادي، يوم الأحد المقبل في القاهرة.

وسيواجه الفائز من مواجهتي الزمالك وإيليكت، المتأهل من مباراتي الاتحاد الليبي وفلامبوا دو سونطر البوروندي في دور الـ32، يوم 8 أكتوبر المقبل.

واقترب فلامبوا دو سونطر خطوة من التأهل بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه بهدف، فيما تقام مباراة الإياب في ليبيا اليوم