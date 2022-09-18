فيتوريا يختار 27 لاعبًا فى القائمة النهائية للمنتخب لوديتي النيجر وليبيريا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قائمة الفراعنة لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية، وتضم 27 لاعبًا بينهم لاعبو الزمالك والمختارون هم:

محمد يوسف

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