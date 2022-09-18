شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يختار 27 لاعبًا فى القائمة النهائية للمنتخب لوديتي النيجر وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قائمة الفراعنة لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية، وتضم 27 لاعبًا بينهم لاعبو الزمالك والمختارون هم:
حراسة المرمى:
محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد صبحي
الدفاع
كريم فؤاد
عمر جابر
على جبر
أحمد حجازي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمود الونش
محمد حمدي
أحمد أبو الفتوح
خط الوسط
حمدي فتحي
طارق حامد
أيمن أشرف
محمود حمادة
إمام عاشور
إسلام عيسى
أحمد سيد زيزو
محمد إبراهيم
الهجوم
محمد صلاح
عبد الرحمن مجدى
أحمد حسن كوكا
مروان حمدي
مصطفى محمد
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه.