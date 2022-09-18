شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى ينتظر عودة "إيبوكا" من نيجيريا للانضمام لتدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عودة النيجيري جون "إيبوكا" مهاجم الفريق الجديد من بلاده للانضمام للتدريبات الجماعية، بعدما حصل اللاعب على إجازة خلال اليومين الماضيين.

ومن المقرر أن ينضم إيبوكا لتدريبات سيراميكا، خلال اليومين المقبلين، بعد إنهاء إجازته التي حصل عليها بموافقة الجهاز الفني، حيث لم يخض اللاعب أى مران جماعى منذ انضمامه للفريق.

وكان شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى باسم نادى إنبى، قد أعلن انتقال جون إيبوكا، مهاجم الفريق، إلى نادى سيراميكا في الانتقالات الصيفية في صفقة تبادلية، وأكد أبو الغيط أن اللاعب رحل إلى سيراميكا فى صفقة تبادلية تقضى برحيل أحمد أمين أوفا وجوزيف أتولى ومبلغ مالى إلى الفريق البترولى.

وفي سياق متصل قال إيبوكا إنه سعيد بانتقاله إلى سيراميكا، ويعد إدارة النادي بالتألق في الموسم المقبل، مضيفا: سأعطي أفضل ما لدي لإسعاد الآخرين، وأتوقع أن أشكل ثنائيا قويا مع أحمد ياسر ريان، ونسجل الكثير من الأهداف لفريقنا، طموحنا بلا حدود، ونتمنى قيادة الفريق لمركز متقدم في الموسم الجديد".

ويعد إيبوكا صاحب الـ25 عامًا من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث لعب النيجيري في الموسم المنقضى 33 مواجهة مع إنبي، وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصنع 5 أخرى بجميع المسابقات.