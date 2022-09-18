شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: الاتحاد السكندرى يستعد للموسم الجديد بمعسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد عمر، المدير الرياضى بنادى الاتحاد السكندرى، أنه تم التنسيق مع المدير الفنى الصربى زوران، على أن يكون معسكر الفريق فى برج العرب، فى الفترة من 24 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر.

وقال محمد عمر إنه تم الاتفاق بناء على رغبة زوران على إقامة 4 مباريات للاتحاد السكندرى مع فرق متدرجة، وجاءت كالتالى:

26 سبتمبر مع الحمام

30 سبتمبر مع المجد السكندرى

4 أكتوبر مع الاتصالات

8 أكتوبر مع سموحة فى ختام المعسكر

وأشار عمر إلى أنه جار الاتفاق على أن تكون مباراة سموحة، فى ختام المعسكر على استاد الإسكندرية، حيث إنها البروفة الأخيرة قبل انطلاق الدورى.

وأبدى محمد عمر سعادته من الجهاز الفنى الجديد، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع.