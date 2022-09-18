شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع سبورتنج 1/1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أمام فريق سبورتنج بهدف لكل منهما، في أولى المباريات الودية التي يخوضها المنتخب في معسكر المغلق بالإسكندرية.

وحرص الثنائي محمد بركات وعامر حسين، أعضاء المجلس، على مؤازرة المنتخب في اللقاء الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة محمود جابر مع فريق طلائع الجيش في الودية الثانية، على أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب الكويت.

ويستعد منتخب مصر للشباب، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.