الامارات | الاتحاد المنستيري يتجاوز الجيش الرواندي ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في «أبطال إفريقيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الاتحاد المنستيري التونسي لدور 32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ضيفه الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي اليوم الأحد ليضرب موعدا مع الأهلي المصري الأكثر تتويجا باللقب.

وعوض الاتحاد المنستيري خسارته 1-صفر في مباراة الذهاب ليصعد للدور المقبل بفوزه 3-1 في مجموع المباراتين.

وافتتح زياد العلوي التسجيل مبكرا للاتحاد المنستيري عندما تابع كرة مرتدة من القائم ليهز الشباك بعد خمس دقائق من البداية.

وصنع العلوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما تجاوز مدافع الجيش الرواندي ثم أرسل تمريرة عرضية منخفضة سددها حسام تقا في الشباك في الدقيقة 28.

وعزز الاتحاد المنستيري، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في البطولة القارية، سيطرته بإضافة الهدف الثالث عبر لاعب وسط النيجر يوسف عمرو في الدقيقة 68.

وسجل الاتحاد المنستيري هدفا رابعا عن طريق أنيس بن حتيرة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وقال العلوي عقب اللقاء «جاءت البداية مثالية بعد تسجيل هدف مبكر ثم ضاعفنا النتيجة لنتحكم في سير المباراة».