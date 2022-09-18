هل أغلق رينارد باب المنتخب في وجه المعيوف؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر حارس الهلال والمنتخب السعودي عبدالله المعيوف في عام 2019 اعتزال اللعب الدولي في قرار مفاجئ وصادم للجميع.

وأرجع البعض قرار الحارس لتراجع مستواه، وكثرة مقارنته بالحارس المتألق وقتها محمد العويس، إضافة إلى تحميلة خسارة المنتخب في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018م أمام منتخب روسيا بخمسة أهداف دون مقابل.

وفي مارس 2022، أعلن المعيوف استعداده لخدمة المنتخب في أي وقت، كاشفا عن تراجعه عن الاعتزال، في قرار قوبل بنقد من البعض وترحاب من البعض الآخر.

ونظرا لتألقه اللافت للنظر، وفرض نفسه وسط الحراس الأجانب، في وقت جلس به ثنائي الأخضر محمد العويس وفواز القرني على مقاعد البدلاء في الهلال والشباب، طالب العديد من الرياضيين بضرورة عودته لقائمة الأخضر في كأس العالم، في حين يتمسك مدرب الأخضر رينارد برفض فكرة الكثيرين بضم المعيوف للمنتخب، وأعلن صراحا أن الحارس لا يزال معتزلا في نظره، رافضا إشراكه في معسكرات الإعداد لكأس العالم قطر 2022.

وقال «المعيوف اعتزل منذ سنوات»، في إشارة واضحة لعدم إعارته لأي اهتمام بإعلان الحارس العودة للعب الدولي، مصرا على الاعتماد على العويس في مونديال قطر.

يشار إلى أن الحارس عبدالله المعيوف، حقق رقما تاريخيا خلال مسيرته الكروية مع الزعيم الهلالي بعد أن حافظ على نظافة شباكه أمام فريق الوحدة في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز والذي انتهى بفوز الهلال بثلاثية نظيفة، وأصبح أكثر حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين (70 مباراة).

يذكر أن الأخضر وصل السبت، لمدينة ألكانتي الإسبانية، لخوض معسكر إعداد ضمن المرحلة الثانية للاستعداد لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 27 من سبتمبر الجاري، يخوض خلاله المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام الإكوادور وأمريكا.