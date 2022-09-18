شكرا لقرائتكم خبر النصر يرفع القيمة السوقية للبرازيلي تاليسكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت القيمة السوقية للاعب النصر البرازيلي تاليسكا إلى 13 مليون يورو، بعد أن كانت قيمته في الدوري الصيني 10 ملايين يورو، وذلك بحسب آخر تحديث لموقع « ترانسفير ماركت، في حين شهدت القائمة غياب اللاعبين المحليين عن المراكز الأولى في ظل سيطرة الأجانب وزيادة عددهم من موسم لآخر.

اللاعب المحلي الأول في القائمة سلطان الغنام يأتي بالمركز الـ26 ظهير أيمن النصر، التي تصل قيمته إلى 3.5 ملايين يورو، يليه عبدالرحمن غريب، صاحب المركز الـ30 بقيمة 3 ملايين.

01 أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر البرازيلي ارتفعت قيمته السوقية بالمقارنة بما كانت عليه في الميركاتو الشتوي الماضي.

حاليا صاحب الـ28 عاما هو الأعلى قيمة في السعودية بـ13 مليون يورو، بينما كانت قيمته 11.5 مليون يورو في يناير. والملحوظ أن قيمة تاليسكا ترتفع منذ انضمامه للعالمي، إذ كانت قيمته السوقية 10 ملايين يورو خلال الفترة الأخيرة له في الدوري الصيني قبل قدومه للمملكة.

02 جيسلان كونان؛ ظهير أيسر النصر الإيفواري الوافد الجديد للعالمي قيمته السوقية حاليًا 7 ملايين يورو، وهي القيمة الأعلى له في مسيرته، والتي كان قد وصلها لها من قبل في شتاء 2020 خلال فترة وجوده باستاد ريمس الفرنسي، لكنه استمر بعدها في الهبوط ليصل لـ6 مليون، قبل أن يصعد من جديد في الصيف المنقضي.

04 بيتي مارتينيز؛ جناح أيمن النصر اللاعب الذي سيبتعد عن الملاعب لعدة أشهر مقبلة في ظل معاناته من التهاب التامور (الغشاء المحيط بالقلب)، ارتفاع القيمة السوقية للاعب منذ انضمامه للعالمي في صيف 2020 لم يستمر كثيرا، إذ يواصل مؤشره الهبوط. القيمة السوقية له حاليا 10 ملايين يورو، فلم تتغير عما كانت عليه في يناير الماضي، لكنه في صيف 2021 كان قيمته تقدر بـ12 مليون يورو.