مذكرة لتبادل الخبرات بين اتحاد الرماية والخماسي الحديث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الاتحاد السعودي للخماسي الحديث والاتحاد السعودي للرماية، أمس، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة. ومثل الاتحاد السعودي للرماية رئيس مجلس الإدارة الأمير خالد بن بندر بن مساعد، وعن الاتحاد السعودي للخماسي الحديث رئيس مجلس الإدارة ناصر الدغيثر . وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتحادات وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتحادات الرياضية إلى تعزيز علاقات التفاهم والتعاون المشترك وللتأكيد على دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق رؤية رياضية موحدة للمنظومة الرياضية السعودية، في إطار توجيهات القيادة الرياضية، وكذا التنسيق والتناغم بين المنظمات والهيئات الرياضية بما يعود بالفائدة على مسيرة العمل بالاتحادات الرياضية وتطوير الحركة الرياضية بشكل عام. وتنص المذكرة المبرمة بين الطرفين على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، على كافة المستويات من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين، ومرافق رياضية مشتركة. وفي الختام أعرب الجميع عن بالغ اعتزازهم بتوقيع هذه المذكرة لما لها من نفع سيعود على الرياضة والرياضيين في بلادنا.

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