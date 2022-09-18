رياضيون أبعدهم المرض عن مناصبهم والإنجازات باقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت المتاعب الصحية في تغيب أغلب الرياضيين ومشاهير كرة القدم على وجه التحديد عن المشهد الكروي بعد أن كانوا يتصدرون المشاهد في الملاعب الكروية أو في المنصات الإدارية من خلال المناصب التي تبوؤوها في أنديتهم أو في أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال لجانه الداخلية أو عبر جمعياته العمومية، ودفعهم مرضهم إلى التواري عن الأنظار والانسحاب من المشهد الرياضي بهدوء تام منهم من غادر الساحة منذ عقود زمانية ومنهم من أجبره المرض على ذلك الانسحاب وهو في قمة عطائه وفي عز حيويته الجسدية والذهنية. ومن أبرز الشخصيات الإدارية والكروية التي غابت عن الحراك الرياضي الحالي قسرا كالأمير والعضو الاتحادي طلال بن منصور، ورئيس الهيئة الشرفية للهلال ورئيسه الأسبق الأمير بندر بن محمد، وعميد المدربين الوطنيين ومفتاح البطولات السعودية خليل الزياني والقائمة تطول. ومع غيابهم عن الأعين ومع غيابهم عن الأعين الرياضية إلا أنهم بقوا حاضرين في وجدان كل رياضي معاصر، كما أنهم خلدوا في الذاكرة من خلال بعض المبادرات التي تظهر بين حين وآخر ومن بينها تسمية أحد شوارع الدمام باسم المدرب الوطني خليل الزياني عرفانا وتقديرا لما قدمه للكرة السعودية. والأمل أن يمتد إطلاق أسماء الميادين والشوارع على بقية الرياضيين الأحياء منهم والأموات وفاء لما قدموه للوطن ولرياضته. الأمير طلال بن منصور: تولى الرئاسة الفخرية لهيئة أعضاء شرف نادي الاتحاد تولى رئاسة نادي الاتحاد لفترتين (1974 ـــ 1981) (1983 ــ1985) الأمير بندر بن محمد: مؤسس مدرسة الهلال الكروية ورئيس هيئة أعضاء شرف الهلال سابقا (2012 ــ 2018) تولى رئاسة الهلال خلال الفترة ( 1996 ــ 2000 ) حقق الفريق عدة بطولات من بينها بطولة كأس المؤسس عميد المدربين خليل الزياني: قاد المنتخب السعودي الكروي الأول لأول بطولة قارية 1984 وقاده لأولمبياد لوس أنجلوس في العام ذاته حقق مع الاتفاق أول بطولة دوري دون تسجيل أي خسارة 1983 كما قاده للقب في 1987 قاد الاتفاق لتحقيق بطولتي العرب والخليج في (1983 ــ 1988) وبطولة العرب(1988) حقق مع القادسية بطولة كأس ولي العهد 1992 اللاعب صالح النعيمة: قائد المنتخب السعودي الكروي الأول لأكثر من 10 سنوات اختارته اللجنة الأولمبية الدولية ليكون أفضل لاعب سعودي في القرن الماضي سجل الرقم القياسي على المستوى العربي والآسيوي في الصعود للمنصة بـ38 مرة مع ناديه والمنتخب عمل إداريا بالفريق الكروي الأول الدكتور صلاح السقا: عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود قبل تقاعده وأستاذ علم النفس الرياضي بقسم التربية الرياضية والعلوم الحركية مثل نادي الرياض ومنتخب الشباب تقلد منصب عضوية اتحاد القدم وعضوية الجمعية العمومية تولى منصب نائب الرئيس بنادي الرياض أمين عام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية اللاعب سالم سرور: مثل فريق الشباب الكروي خلال الفترة (1988ــ 2003) أسهم في حصول منتخب الناشئين على كأس العالم 1989 أسهم في حصول المنتخب الأول على بطولة الخليج 1994 عمل إداريا بالشباب خلال الفترة (2003 ــ 2012)

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