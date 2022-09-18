الأخضر الأولمبي يستعد لتصفيات آسيا في كرواتيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عاما أمس بمقر تجمعهم بالرياض، استعدادا للسفر إلى كرواتيا اليوم لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى الـ27 من سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما 2024. وأجرى الأخضر حصة تدريبية على الملعب الرديف لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبق خلالها اللاعبون تمارين لياقية واسترجاعية. من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للمنتخب اللاعب عبدالعزيز العويرضي للالتحاق بالمعسكر. يذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاما سيحل ضيفا على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية الخميس 22 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية الاثنين 26 سبتمبر. من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للمنتخب اللاعب عبدالعزيز العويرضي للالتحاق بالمعسكر. يذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاما سيحل ضيفا على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية الخميس 22 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية الاثنين 26 سبتمبر.

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