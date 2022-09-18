46 اتحادا ترشح سلمان آل خليفة لولاية آسيوية جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة دعما رسميا من غالبية الاتحادات الوطنية لترشيحه لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد القاري تمتد حتى 2027.

وأكد مصدر آسيوي أن 46 اتحادا وطنيا آسيويا أرسلت خطابات رسمية لسلمان آل خليفة تدعم ترشحه في الانتخابات المقبلة المقررة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي للاتحاد الآسيوي والذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة مطلع فبراير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الاتحادات الوطنية الآسيوية عبرت في خطاباتها عن كامل الدعم والمساندة لسلمان آل خليفة لمواصلة مسيرة البناء والتحديث في بيت الكرة الآسيوية، وتعزيز قيم الوحدة والتضامن بين أفراد المنظومة القارية، وتأكيدا على أهمية الاستقرار في قيادة الاتحاد القاري من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة.

وكان سلمان بن إبراهيم الذي فاز بانتخابات 2013 ليكمل ولاية القطري محمد بن همام قبل أن تتم تزكيته في انتخابات 2015 وانتخابات 2019، أعلن عزمه الترشح لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد القاري وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي للاتحاد القاري الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في 18 مايو الماضي.

وشهد عهده تحقيق القارة الآسيوية لرقم تاريخي غير مسبوق في مجال تسويق حقوق البطولات الآسيوية بشرق وغرب القارة، وكذلك زيادة عدد المنتخبات المشاركة ببطولة كأس آسيا إلى 24 منتخبا وتحديث أنظمة المشاركة ببطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، وارتفاع عدد استضافات القارة الآسيوية للبطولات العالمية بمختلف الدرجات، واعتماد نظام الحوكمة والنزاهة الإلزامي لكل الاتحادات الإقليمية والوطنية.

منجزات تحققت خلال ولاية سلمان آل خليفة:

تحقيق رقم تاريخي غير مسبوق في مجال تسويق حقوق البطولات الآسيوية

زيادة عدد المنتخبات المشاركة ببطولة كأس آسيا إلى 24منتخبا

تحديث أنظمة المشاركة ببطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي

ارتفاع عدد استضافات القارة الآسيوية للبطولات العالمية بمختلف الدرجات

اعتماد نظام الحوكمة والنزاهة الإلزامي لكل الاتحادات الإقليمية والوطنية