شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمود جاد مع إنبى بعد اقتراب رحيله.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود جاد ، حارس مرمى فريق إنبي، من الرحيل عن الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى الحارس العديد من العروض الفترة الأخيرة. واستقر مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعي، على بيع محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خصوصا بعد تلقى الحارس الدولى لأكثر من عرض وعلى رأسهم المصرى البورسعيدي وفيوتشر.

ونستعرض ماذا قدم محمود جاد فى الموسم الماضى مع إنبى فى التقرير التالى..

لعب: 18 مباراة

استقبل: 25 هدفا

شباك نظيفة: 3 مباريات

تصدى لتسديدات: 61 تصديا

ركلات الجزاء: ركلتين

التعامل الصحيح مع العرضيات: 51 مرة.



محمود جاد

وأكد مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جاد أبلغ إدارة نادى إنبى برغبته فى تجديد طموحه مع فريق أخر خلال الموسم الجديد وطالبهم بتسهيل إجراءات رحيله عن الفريق البترولى، الأمر الذى تفهمته الإدارة جيداً ووعدته بالرحيل في الميركاتو الصيفى حال وصول عرض مالى مناسب يلبي طموحات الإدارة.

ووصل النادي المصري لمرحلة متقدمة في مفاوضات النادي البورسعيدي مع نظرائهم بإنبي للحصول على خدمات محمود جاد وذلك في إطار خطة ادارة المصري لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد

ويأتي اقتراب المصري من ضم حارس إنبي، بعد انسحاب الزمالك من الصفقة، خاصة بعد استعادة محمد صبحي حارس مرمى القلعة البيضاء والذي كان معارا إلى فاركو.