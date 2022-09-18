شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعلن تمسكه بمهند لاشين ويخاطب الكاف لاستثناء على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن مخاطبة ناديه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لاستثناء علي ماهر مدرب الفريق لقيادة فيوتشر من على الخطوط فى المباراة المقبلة بالكونفدرالية.

وقال السقا فى تصريحات عبر برنامج "أخبار أون تايم"، "على ماهر قاد اللقاء من المدرجات لعدم حصوله على رخصة A، اتحاد الكرة لم ينظم دورات منذ فترة، وتدخلنا وأرسلنا إيميلا للكاف ولكن هى لوائح لم نتمكن من الحصول على استثناء، ننتظر تحرك اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لوضع اسم على ماهر فى الدورة التدريبية حتى يقود الفريق فى أقرب فرصة من على الخطوط".

وأضاف متحدثاً عن عروض مهند لاشين لاعب الفريق، "مهند لاشين يتدرب مع الفريق اللاعب منتظم فى التدريبات، والإدارة قررت عدم التفريط فى أى لاعب".

ويستعد فيوتشر لمواجهة نظيره كالون إف سى السيراليوني، فى ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق فيوتشر لدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية بفوز صعب على بول جينجا الأوغندي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان فيوتشر قد تعادل سلبياً في مباراة الذهاب بأوغندا.

ويعد هذا الفوز تاريخيا لفريق فيوتشر، الذى خاض أولى مواجهاته فى البطولات الأفريقية أمام بول الأوغندي، ليتعادل فى اللقاء الأول ويحقق أول انتصاراته القارية فى المباراة الثانية بالقاهرة.