شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام إليكت التشادى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الخامسة مساء، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره اليكت التشادى فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى تقام بالكاميرون، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني - سيد عبد الله "نيمار" -إمام عاشور - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويخوض نادي الزمالك، بطل مصر، المباراة المرتقبة بالزى التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فى حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر، ويرتدى فريق إيليكت التشادي زيه المكون من "القميص الأصفر والشورت الأسود".

وحصلت بعثة الزمالك على 40 دعوة للمباراة تم منحها لأعضاء السفارة المصرية، وأفراد الجالية المصرية بالكاميرون.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم كونغولى بقيادة بيير جان نجوين حكما للساحة، ويعاونه كل من؛ سام ثيرمويل و بودريل رول؛ وجيو بانغو جيو حكما رابعا، وسيبيت بيجي راساس مراقبا للقاء.