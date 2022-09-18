شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتسلم استغناء إيتوجا تمهيداً لقيده بقائمة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي المصري ، برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي الكاميروني فرانك مبيلا إيتوجا رأس حربة فريق أشانتي كوتوكو الغاني بعقد يمتد لثلاثة مواسم، اعتبارًا من الموسم الجديد 2023/2022 وحتى نهاية موسم 2025/2024، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي أشانتي كوتوكو بعد سداد قيمة الصفقة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للمصري فى حضور كامل أبو علي رئيس النادي وياسر يحيى عضو مجلس الإدارة، وكان اللاعب قد وصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى القاهرة.

جدير بالذكر أن اللاعب فرانك إيتوجا، البالغ من العمر 21 عامًا، يلعب فى مركز رأس الحربة، وتألق اللاعب فى صفوف أكاديمية نكوفو بالكاميرون، قبل أن ينتقل لصفوف فريق فورتونا الكاميروني ومنه لصفوف أشانتي كوتوكو الغاني والذي سجل معه 21 هدفًا خلال الموسم الماضي جعلته يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية إلا أن سرعة المصري في حسم المفاوضات مع اللاعب وادارة ناديه وجهت بوصلة الصفقة إلى القلعة الخضراء.