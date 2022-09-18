شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتسلم استغناء إيتوجا تمهيداً لقيده بقائمة الفريق والان مع تفاصيل الخبر
ووقع اللاعب على عقود انتقاله للمصري فى حضور كامل أبو علي رئيس النادي وياسر يحيى عضو مجلس الإدارة، وكان اللاعب قد وصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى القاهرة.
جدير بالذكر أن اللاعب فرانك إيتوجا، البالغ من العمر 21 عامًا، يلعب فى مركز رأس الحربة، وتألق اللاعب فى صفوف أكاديمية نكوفو بالكاميرون، قبل أن ينتقل لصفوف فريق فورتونا الكاميروني ومنه لصفوف أشانتي كوتوكو الغاني والذي سجل معه 21 هدفًا خلال الموسم الماضي جعلته يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية إلا أن سرعة المصري في حسم المفاوضات مع اللاعب وادارة ناديه وجهت بوصلة الصفقة إلى القلعة الخضراء.
وحسم النادى المصرى 8 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادي البورسعيدي استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.
وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.
كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا.