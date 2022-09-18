تريزيجيه يواصل توهجه ويسجل هدفًا في الدوري التركي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

واصل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف طرابزون سبور توهجه بتسجيله هدفًا في شباك غازي عنتاب ضمن حسابات الأسبوع السابع من منافسات الدوري التركي.

وجاء هدف "تريزيجيه" في الدقيقة 14، ليقلص النتيجة لفريقه بعدما سجل فريق غازي عنتاب هدفين في الدقيقة الثانية ثم العاشرة.

وكان "تريزيجيه" سجل هدفًا في شباك ريد ستار الصربي ضمن حسابات دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ورفع "تريزيجيه" من أهدافه خلال الموسم الحالي إلى ثلاثة أهداف بواقع هدفين في الدوري وهدف في الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن "تريزيجيه" انتقل إلى صفوف طرابزون قادمًا من أستون فيلا في سوق الانتقالات الصيفية.